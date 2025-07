¿Le quitaron la vesícula y ahora no tolera alimentos grasosos? Esta es la razón

La extirpación de la vesícula es una de las cirugías más comunes, especialmente entre personas que sufren de cálculos biliares. Aunque el procedimiento suele aliviar el dolor y las molestias que causan las piedras, para muchos pacientes la operación trae consigo nuevos retos, sobre todo en la digestión.



Uno de los cambios más frecuentes tras la cirugía es la dificultad para tolerar alimentos grasosos. Embutidos, frituras o carnes rojas pueden provocar malestares como pesadez, dolor abdominal, gases o diarrea.



Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Priscilla Corrales, a quien le retiraron la vesícula hace más de un año. Aunque pensó que todo mejoraría, su cuerpo comenzó a reaccionar mal ante ciertos alimentos.

“Yo no puedo comer gallo pinto porque me cae mal; la natilla, los lácteos, he notado que últimamente me caen pesados, me inflaman mucho el estómago, y cuando me paso de las grasas también me caen mal. Es muy relativo porque vieras que yo a veces como, no sé, pollo, hoy puedo comer pollo y me cae bien, mañana como y me cae pesado”, contó la paciente en el programa Su Salud de Teletica.com.