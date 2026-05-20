Laboratorio Ciclotrón de UCR genera ahorro de $6 millones en estudios oncológicos

El Laboratorio Ciclotrón de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha permitido un ahorro cercano a $6 millones en estudios oncológicos desde su entrada en operación en 2023.

De acuerdo con datos de la institución, se han realizado más de 3.000 estudios PET/CT a pacientes provenientes tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como del sector privado. Antes de contar con este servicio, cada procedimiento adquirido en el sector privado tenía un costo aproximado de $2.800.

Gracias al convenio entre la UCR y la CCSS, el valor de cada estudio se redujo a $1.000, lo que representa un ahorro significativo para las finanzas públicas. Solo en la atención de 1.500 pacientes, la Caja logró ahorrar alrededor de $2,7 millones. Al alcanzar los 3.000 estudios, el ahorro acumulado ronda los $6 millones.

Además del impacto económico, el laboratorio destaca por la reducción en los tiempos de entrega de resultados, que en algunos casos están listos en menos de 24 horas, agilizando así la atención y tratamiento de pacientes con cáncer.