La importancia de validar las emociones de los demás

¿Cuántas veces se le ha acercado alguien para contarle que se siente triste o molesto por alguna razón y usted le dice "eso no es nada" o "no se ponga así por eso"? Aunque usted no quiera hacer sentir mal a esa persona, es posible que no se sienta validada y termine creyendo que de verdad "no era para tanto".