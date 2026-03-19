Intento por frenar regulación de vapeadores fracasa en la Sala IV

La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo que pretendía frenar la entrada en vigencia del reglamento técnico del Ministerio de Salud que regula el uso y comercialización de vapeadores en el país.

El recurso fue presentado por una persona que alegaba utilizar vapeadores con fines terapéuticos y sostenía que las nuevas regulaciones vulneraban sus derechos humanos y su libertad personal para decidir sobre el consumo de este tipo de dispositivos.

Sin embargo, el intento por detener la aplicación del reglamento no prosperó. Los magistrados concluyeron que no existía una afectación concreta que justificara la intervención del alto tribunal.



﻿El reglamento establece nuevos controles, entre ellos la prohibición de sabores atractivos como frutas o postres, la limitación en la concentración de nicotina y la restricción del uso de empaques llamativos que puedan captar la atención de personas menores de edad.

Con esta resolución, la Sala Constitucional deja el camino libre para que el reglamento entre en vigencia el próximo 6 de agosto, tal como lo dispuso el Ministerio de Salud.