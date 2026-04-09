Hospital de Niños tiene plan de evacuación en caso de que estructura colapse

El Hospital Nacional de Niños (HNN) tiene un plan de evacuación en caso de que su estructura colapse por los problemas estructurales.

El doctor Carlos Jiménez, director del centro médico, explicó a Telenoticias que actualmente valoran tres escenarios con al menos cinco opciones para actuar.

"Una de las alternativas es alquilar una estructura privada viable, aunque sabemos que ninguna puede satisfacer la posibilidad del abordaje integral que necesitamos", aseguró.

Problemas

Según el médico, dicho edificio actual enfrenta serios problemas estructurales y de fugas que se agravaron a finales del 2025.

"A finales del año anterior, esta estructura nos empezó a dar serios avisos de un deterioro alarmante en la parte hidrosanitaria y electromecánica", dijo.

El centro especializado acumula ya 15 órdenes sanitarias por los problemas que afronta, sin que hasta ahora las autoridades médicas puedan darles solución.

Torre de la Esperanza

Las autoridades médicas le pidieron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desistir de la Torre de la Esperanza y optar por una obra que pueda albergar servicios críticos para luego atender los problemas del edificio actual.

La institución, por medio de la Junta de Adquisiciones, declaró desierta la adjudicación de la —también llamada— Torre de Cuidados Críticos.

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