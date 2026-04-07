CCSS desiste de adjudicar construcción de Torre de la Esperanza del Hospital de Niños

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró desierta la adjudicación del proyecto de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños.

La decisión fue tomada en la sesión ordinaria de la Junta de Adquisiciones del Seguro Social del pasado 24 de marzo.

Según se lee en el acuerdo de aprobación en poder de Telenoticias, la declaratoria fue tomada por recomendación del propio Seguro Social.

"Con base en la exposición de aspectos técnicos, clínicos, legales y administrativos dados por la Gerencia Médica y la Dirección del Hospital Nacional de Niños, la Junta Directiva concluyó que las necesidades de servicio de salud infantil no pueden ser satisfechas mediante el alcance de la licitación mayor N° 2024LY-000005-0001101107 (del proyecto Torre de la Esperanza), resultando necesario un planteamiento integral de mayor alcance", reza el oficio.



Recomendaciones

La Gerencia de Infraestructura de la CCSS remitió a la Junta de Adquisiciones los oficios emitidos por la Gerencia Médica, la Presidencia Ejecutiva y la dirección médica del Hospital de Niños.

En la nota se lee el argumento de que el proyecto original es "incompatible" con la redefinición integral ordenada por la institución.

"Con base en las solicitudes y recomendaciones dadas por la Gerencia Médica, la Dirección Médica del HNN a la Junta Directiva y demás gestiones derivadas, se tiene que; el alcance original del concurso, que involucra únicamente la Torre de Cuidados Críticos resulta insuficiente para resolver la problemática estructural y operativa identificada en el Hospital Nacional de Niños", indica el documento.



Por ello, la institución ordenó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías instruir a la Junta de Adquisiciones para iniciar un nuevo proceso licitatorio en un plazo máximo de seis meses, con el alcance técnico, funcional y sanitario requerido para atender integralmente las necesidades identificadas.

"Se determinó que no es procedente continuar con el acto final de adjudicación bajo las condiciones y alcance originalmente definidos en el concurso, considerándose razones de interés público suficientes para no continuar con el concurso y declararlo desierto conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley General de Contratación Pública y 139 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública que establecen que ante motivos de interés público debidamente acreditados puede la Administración proceder a declarar desierto el concurso", concluyó el departamento de Adquisiciones.



Insuficiente

En el acuerdo se adjunta un oficio del gerente médico Alexander Sánchez Cabo, donde hace ver que el proyecto diseñado inicialmente por la institución, ahora resulta insuficiente para las necesidades del hospital.

"El edificio principal presenta condiciones estructurales y funcionales severamente comprometidas, con 11 órdenes sanitarias vigentes emitidas por el Ministerio de Salud, lo que evidencia el incumplimiento de normas esenciales para la habilitación de áreas críticas.

"Ante la reciente decisión de la Contraloría General de la República y considerando el prolongado proceso que este proyecto ha enfrentado desde el año 2004, es indispensable realizar un esfuerzo extraordinario para garantizar que la solución que se brinde a las necesidades de infraestructura del Hospital sea céleres pero sobre todo completas", añadió el médico.



La torre de la Esperanza fue adjudicada en junio de 2025 a la empresa Estructurales S.A.; sin embargo, la adjudicación fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR) porque la empresa no cumplía los requisitos.

​