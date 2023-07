Guía básica para el cuidado de lentes de contacto

31 de julio de 2023, 10:24 AM

Los lentes de contacto ofrecen una solución práctica y cómoda para corregir la visión, pero es esencial tomar precauciones para mantener una óptima salud ocular. ¿Por qué? Porque el riesgo de contraer una infección ocular es muy alto cuando las personas no siguen las medidas de higiene adecuadas.



En el video adjunto, el optometrista Keltch Pinnock explica cuáles son los peligros que pueden surgir si no se siguen adecuadamente las pautas de limpieza, desinfección y almacenamiento de los lentes de contacto.



Además de mostrar la correcta colocación y extracción de los lentes, Pinnock aclara quiénes son candidatos aptos para usarlos y qué hacer si una persona no tolera su uso.

Es importante tener en cuenta que existe un rango de edad recomendado y diversos tipos de lentes disponibles para adaptarse a las necesidades individuales.



Encuentre todos los detalles en el video adjunto.



Puede contactar a Pinnock llamando al 4080-4393, o bien, escribiéndole a través de WhatsApp al 6038-4393. También lo puede encontrar en Instagram como "MANAYBETO" y en Facebook como "MANA Y BETO".