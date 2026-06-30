¿Es el dengue más peligroso en niños? Esto dice una especialista

El dengue en niños suele manifestarse con fiebre alta repentina (hasta 40 °C), dolor intenso de cabeza, sarpullido y dolor muscular. No existe un tratamiento antiviral específico y el manejo se enfoca en el reposo y la hidratación para evitar complicaciones.



Ante la amenaza que representa el dengue para Costa Rica, surge la preocupación: ¿son los menores más vulnerables a esta enfermedad?



Según la doctora Marcela Hernández, especialista en Infectología del Hospital Nacional de Niños, los menores de 1 año podrían evolucionar a un cuadro grave de dengue; por eso requieren de mayor atención y cuidado.

​Recuerde que, al igual que un adulto, cuando un niño enferma con dengue, las posibilidades de desarrollar dengue grave aumentan en caso de contraer el virus nuevamente. Por eso es muy importante que preste atención a las señales de alerta:



-Dolor abdominal muy intenso o sensibilidad al tacto en el estómago.



- Vómitos frecuentes (más de 3 veces en 24 horas).



-Incapacidad para retener líquidos.



-Sangrado por la nariz, las encías o en la orina, vómitos y heces.



-Cambios extremos en el comportamiento: el niño se nota extremadamente somnoliento, letárgico, irritable o inquieto.



-Dificultad para respirar o piel pálida, fría.



Ante esos síntomas, acuda inmediatamente al hospital, ya que el dengue puede volverse severo en pocas horas.