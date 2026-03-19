Costos bajos y acompañamiento solidario permiten que familias ticas encuentren esperanza en España

En una ciudad a miles de kilómetros de Costa Rica, donde el idioma y las calles son distintas, muchas familias encuentran algo familiar: la esperanza.



El Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, se ha convertido en un punto de llegada para niños costarricenses con cardiopatías congénitas. Allí, la medicina y la solidaridad se cruzan a través del trabajo de la fundación CorrAll Family, creada en 2016 por la doctora Teresa de la Torre y el doctor Raúl Avella, con el propósito de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.



La diferencia que impulsa este viaje también es concreta. Una cirugía como la Fontan, frecuente en estos casos, puede alcanzar entre 100 y 150 millones de colones en hospitales privados de Estados Unidos. En Barcelona, el costo se sitúa entre 20 y 35 millones, dependiendo de la complejidad, gracias a la gestión de la fundación.

​Pero el traslado no responde solo a una cifra. Detrás hay acompañamiento. Durante su estancia, las familias no enfrentan solas el proceso: voluntarios organizan actividades, brindan apoyo emocional y permanecen cerca en momentos determinantes, como el ingreso al quirófano.

En Petit Món, el lugar donde permanecen durante la recuperación, el tiempo adquiere otro ritmo. Durante cerca de mes y medio, los niños encuentran un entorno que busca aliviar la carga del proceso médico y ofrecer espacios para el juego y la tranquilidad.

El vínculo se amplía con la Fundación Barça, que abre puertas a experiencias fuera del hospital. Visitas al Camp Nou, partidos y obsequios forman parte de un esfuerzo por devolver a los niños una parte de su cotidianidad. “La idea es que los niños, en medio de su dolor, recuperen la ilusión de volver a jugar y soñar”, explicó Natalia Requena, gerente de proyectos de salud de la fundación.

Así, entre quirófanos, salas de espera y espacios de juego, se construye un recorrido que no solo busca sanar un corazón, sino acompañar a quienes esperan junto a él.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada.