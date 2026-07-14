Costa Rica eleva la vigilancia por sarampión ante viajes al Mundial y aumento de turistas

El aumento de viajes de costarricenses al Mundial de Fútbol y la llegada de turistas elevaron las alertas sanitarias por el riesgo de importación de casos de sarampión. Costa Rica acumula 180 casos sospechosos y cinco confirmados por laboratorio durante este año.

Por ello, el país reforzó la vigilancia epidemiológica. Las autoridades advierten que el movimiento de viajeros aumenta el riesgo de ingreso del virus al país (ver video adjunto en la portada).

Los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran un aumento de casos en la región. México registra 11.869 casos. Guatemala reporta 7.250. Estados Unidos suma 2.170. Canadá contabiliza 1.083. Perú registra 859.

Las autoridades señalaron que la cercanía con estos países y el constante flujo de personas incrementan el riesgo para Costa Rica.

El país notificaba, en promedio, 100 casos sospechosos de sarampión por año. En 2026 ya contabiliza 180 notificaciones y cinco casos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La epidemióloga Leandra Abarca indicó que la vacunación sigue siendo la principal medida de protección contra la enfermedad.

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisión. El contagio ocurre por gotas respiratorias que salen de la nariz, la boca y la faringe de personas infectadas. La enfermedad afecta principalmente a la población infantil.

La vigilancia epidemiológica también muestra que los adultos jóvenes concentran la mayor cantidad de diagnósticos en el continente.

No existe un tratamiento específico contra el sarampión. La mayoría de los pacientes se recupera entre dos y tres semanas. La enfermedad puede provocar complicaciones graves. La neumonía figura entre las principales.

Las autoridades de salud recordaron que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación.