¿Cómo sé si ya tuve dengue?

“Lo que pasa con dengue es que esos mismos anticuerpos que me indican que estuve infectada en el pasado, o el sistema inmune que fue entrenado en la primera infección, cuando llega una segunda infección, pero con un serotipo diferente, por ejemplo, yo me infecté hace cinco años con el uno, y este año llego y me infecto con el cuatro, mi sistema inmune lo que hace es ver que no es el uno, que es el cuatro, lo relaciona como algo parecido, pero que no es lo mismo, entonces puede ser, en el 10% de los casos, que esa persona haga una respuesta inmune exagerada y eso es lo que causa el dengue hemorrágico o dengue severo”, informó.