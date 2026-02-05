CCSS pierde 85 mil horas de atención especializada y 34 mil cirugías por salida de médicos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una emergencia institucional debido a la salida de médicos especialistas y la reducción de jornadas laborales, una situación que continúa afectando la atención de pacientes y las listas de espera.

Según información presentada ante la Junta Directiva de la institución, la CCSS ha perdido el equivalente a 85 mil horas anuales de atención especializada, lo que se traduce en hasta 34 mil cirugías que no se han podido realizar.

Desde agosto de 2024, la institución registró 241 renuncias efectivas de médicos especialistas. Aunque se logró la recontratación de 208 profesionales, la recuperación ha sido limitada, ya que un 36% solicitó reducción de jornada, disminuyendo la capacidad real de atención.

En términos concretos, la CCSS estima que esta pérdida de recurso humano impacta en hasta 25 mil consultas externas nuevas que no se pueden atender, lo que representa el 7% de la lista de espera, así como 34 mil cirugías pendientes, equivalentes al 17% de la lista de espera quirúrgica.

La institución también señaló que, entre 2019 y 2024, se registraron 443 salidas de médicos especialistas, confirmando que se trata de un problema estructural que requiere atención urgente.