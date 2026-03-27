CCSS abre investigación por pérdida de ₡147 millones en guantes vencidos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió una investigación por la pérdida de ₡147 millones de colones en guantes vencidos.

Telenoticias dio a conocer esta semana que la entidad tuvo que desechar ﻿240 mil pares de guantes ﻿estériles que se encontraban en la bodega de la institución, en San Francisco de Dos Ríos.

El gerente de Logística del Seguro Social, Esteban Vega de la O, confirmó a este medio la apertura de la investigación.

"El vencimiento y disposición final de los guantes de látex se encuentra en una investigación en curso por parte de la Subárea de Investigación institucional", señaló ante la consulta de Telenoticias.



Vencimiento

El mismo funcionario explicó que desde 2022 se observa una disminución sostenida en el consumo de guantes de látex, asociada al fin de la emergencia por COVID-19 y a la transición hacia guantes libres de látex.



Ante este escenario, la institución decidió no continuar con el contrato vigente y promover el uso del inventario disponible en los establecimientos de salud para optimizar el consumo; sin embargo, dos lotes alcanzaron su fecha de vencimiento en enero y febrero de 2026.



La entidad dijo a este medio que la estimación del daño patrimonial asciende a ₡147.896.511.