CCSS pierde ₡147 millones al dejar vencer 240 mil pares de guantes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) perdió ₡147 millones de colones tras dejar vencer 240 mil pares de guantes estériles.

En una bodega ubicada en San Francisco de Dos Ríos se encontraban las 50 tarimas de guantes que tuvieron que ser desechadas. Cada tarima contenía 12 cajas y cada caja 400 pares, para un total de 240 mil pares de guantes.

Se trataba de guantes estériles utilizados en procedimientos quirúrgicos y exploraciones médicas en EBAIS, clínicas y hospitales del Seguro Social. El producto venció en enero de este año y debió ser eliminado, generando una pérdida superior a los ₡147 millones.

El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, explicó que desde 2022 se observa una disminución sostenida en el consumo de guantes de látex, asociada al fin de la emergencia por COVID-19 —periodo en el que su uso se incrementó significativamente— y a la transición hacia guantes libres de látex.

Ante este escenario, la institución decidió no continuar con el contrato vigente y promover el uso del inventario disponible en los establecimientos de salud para optimizar el consumo. Sin embargo, dos lotes alcanzaron su fecha de vencimiento en enero y febrero de 2026.

El valor total del inventario vencido asciende a ₡147.896.511.