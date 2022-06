Cáncer de próstata: "Entre más temprano se diagnostique, más se puede tratar y curar"

Por Daniel Jiménez | 11 de junio de 2022, 8:52 AM

El cáncer de próstata es silencioso y eso lo convierte en el segundo más frecuente en hombres, el primero es el gástrico.

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Próstata, en Teletica.com le brindamos información útil por medio de la uróloga Mónica Zavala Porras, quien trabaja en el Hospital San Juan de Dios, además en la Clínica Eva y el Hospital Metropolitano, en Lindora.

¿Qué es el cáncer de próstata?

"Como otros tumores, este cáncer se origina cuando comienzan a crecer células malignas en la glándula prostática", explica Zavala.

Como en toda enfermedad, hay algunos factores de riesgo, según estudios médicos.

"El antecedente heredofamiliar es importante: que si algún abuelo, hermano, papá o tíos lo han padecido. Ser afrodescendiente también, y tienden a ser mucho más agresivos. Así como la edad, entre más aumente el paciente, más riesgo tiene", detalló.

Acá hay algo relevante, el no tener estos factores de riesgo no quiere decir que un paciente no pueda padecer cáncer de próstata.

"Esto es muy importante, que en su familia a nadie le haya dado, no quiere decir que usted no lo puede tener. Es relevante hacer revisión y tener un control y monitoreo constante", añadió la experta.



¿Qué señales puede tener este cáncer?

Zavala indicó que el cáncer de próstata no da síntomas cuando está en etapas iniciales, por eso es vital una detección temprana.

"Al no dar síntomas, hay dos herramientas: antígeno prostático específico, que es en sangre, y el examen físico, por medio del tacto rectal", agregó.

Es lento

Su evolución es lenta y eso lo hace ser menos letal si se detecta a tiempo.

"Aquí hay que ser fundamental, entre más temprano se diagnostique, más se puede tratar y curar. Es importante hacerse el control a partir de los 40 años. Cada vez es menos frecuente encontrar pacientes que nunca se hicieron exámenes, pero sí hay casos de personas de 74 o 75 años que llegan con un antígeno muy elevado y el cáncer ya es palpable, en esos casos se trata de un tumor que puede estar avanzado y limita las opciones curativas", concluyó Zavala.