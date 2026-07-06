Cáncer de mama tiene "nombre y apellido": así ha cambiado su tratamiento en la CCSS

El tratamiento del cáncer de mama ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas. Lo que antes se consideraba una única enfermedad, hoy se reconoce como un conjunto diverso de tumores, cada uno con características biológicas que requieren un abordaje específico.

En palabras sencillas, la enfermedad tiene "nombre y apellido".



En Costa Rica, este tipo de cáncer continúa siendo el tumor maligno con mayor incidencia y mortalidad en mujeres. Además, se estima que una de cada 20 mujeres será diagnosticada con esta condición en algún momento de su vida (ver video adjunto).



Especialistas explican que esta nueva clasificación ha permitido ofrecer tratamientos cada vez más personalizados, de acuerdo con el tipo de tumor y la etapa en la que se encuentre la paciente, incluso cuando ya está muy avanzado.



Entre las opciones más recientes se encuentra Enhertu, una terapia dirigida diseñada para identificar células cancerosas y ayudar a destruirlas. También existen nuevos tratamientos para pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico.



Los especialistas destacan que el desarrollo de estos medicamentos busca reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las pacientes.