Brotes de dengue y chikungunya obligan a Salud a reforzar personal

El Ministerio de Salud tuvo que reforzar con personal de Limón, los equipos fumigadores que se encuentran atendiendo brotes en el Valle Central.

Actualmente, se reportan brotes de dengue y chikungunya en varios cantones de Alajuela, donde hay personal de Salud realizando constantes fumigaciones.

Rodrigo Marín, encargado de vectores del Ministerio, explicó que han encontrado muchos criaderos en las viviendas, por lo que llaman a tomar medidas preventivas.

También le piden a las personas, acudir a los establecimientos de salud en caso de desarrollar síntomas de cualquiera de las dos enfermedades.

Más detalles en el video de Telenoticias.