Alajuela es la provincia con más casos de dengue: Salud atiende brote en La Guácima

El Ministerio de Salud reporta un nuevo brote de dengue, ahora en La Guácima de Alajuela. Esa es, precisamente, la provincia con más diagnósticos en todo el país.

De acuerdo con datos del ente rector, hasta la semana anterior, se contabilizaban 680 pacientes en Alajuela. Le sigue Puntarenas, con 310.

"Tenemos un brote de dengue en La Guácima. Estamos interviniendo en la zona, trabajando activamente en las fumigaciones", aseguró Rodrigo Marín, encargado de vectores del Ministerio.

Cantones como Grecia y San Ramón, en esa provincia, también han presentado brotes este año. Según el informe de Salud, hasta ahora se contabilizan 1.875 casos en este 2026.

"Todos los virus transmitidos por mosquitos se ven beneficiados por el clima. Los mosquitos aumentan sus poblaciones", dijo Adrián Avendaño, experto en vectores del Colegio de Microbiólogos.

Las autoridades recomiendan tomar medidas como la eliminación de criaderos para evitar casos.



