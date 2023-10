30 mil pacientes esperan resultado de mamografías, pese a promesa de Gobierno

“El problema cuando usted toma decisiones de política pública sobre bases que no son suficientemente firme, puede tomar decisiones que no son las que debería tomar. Además, cuando toma decisiones sin datos confiables para saber que necesita. Así que probablemente la decisión del servicio tal vez pudo haber alivianado la situación en el momento, pero en el largo plazo realmente no significó lo que se esperaba”, mencionó Ana Karina Zeledón, directa de Calidad Vida, Defensoría.