¡La agenda cultural está cargada de eventos variados!

Llegamos a la novena edición de la agenda cultural de la revista SABANA y tenemos muchos eventos que compartir con ustedes.

Nos esperan autoconciertos con muchas agrupaciones nacionales, el último Art City Tour Virtual, y mucho más.



Por eso, hemos organizado las actividades por fechas que van desde el 17 al 30 de noviembre, a fin de que puedan encontrarlas con facilidad.

Martes 17 de noviembre:

El Centro Cultural de España - El Farolito tendrá inscripciones abiertas hasta el 20 de noviembre para el taller gratuito online "Reimaginando nuestra relación con el entorno, innovación social y cultura de proyecto". El horario será de 4:00 p.m., a 6:00 p.m., del 23 al 27 de noviembre, y del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Inscríbase aquí.

La exposición "Picasso Suite Vollard" se estará presentando hasta el 22 de noviembre en los Museos del Banco Central. Para información sobre horarios, compra de tiquetes y más, ingrese aquí.



El Museo de Arte Costarricense invita a visitar la exposición "Miradas Exploratorias: acercamiento desde el arte a la herencia cultural indigena". En horario de martes a domingo de 9:00 a.m., a 4:00 p.m. Más detalles en sus redes sociales.



Disfrute de la exposición colectiva “Trajines” que se exhibe en El Farolito - Centro Cultural de España hasta el 30 de diciembre. Acceda a la galería aquí.



ArKetipo presentará un webinar de la película “Largo viaje hacia la noche" , como parte de su ciclo de sesiones semanales donde se aborda la historia del cine y el lenguaje audiovisual. El evento se realizará a las 7:30 p.m., y tiene un costo de 5000 colones. La inscripción se debe realizar ingresando al sitio web.



El programa "Si me contás: te canto" del músico Humberto Vargas, tiene el reto de dedicarle canciones a sus invitados relacionadas con el tema en tertulia. Se transmite todos los martes al ser las 7:30 p. m., desde Facebook, y este martes contará con la compañía de Rodrigo Villalobos.



Miércoles 18 de noviembre:

Museo del Jade, presenta la conferencia virtual “Salud y entorno: Un acercamiento a los pueblos indígenas en Costa Rica" al ser las 4:00 p.m. Envíe un mensaje directo a su Instagram, para obtener el enlace del evento.

Jueves 19 de noviembre:



Todos los jueves, al ser las 2:00 p. m., se presenta el programa "Bolerando con Karlo Araya y Marco Antonio Leal", desde el Facebook de MAES Producciones.

Bernardo Quesada presenta "Paternidad Compartida", en su primer auto concierto, al ser las 7:00 p.m., en Parque Viva. Las entradas tienen un costo de ₡15 mil por automóvil, y se pueden adquirir aquí.

El Cine Universitario de la UCR en conjunto con la Embajada de Israel presentan el Ciclo de Cine de Israel todos los viernes de noviembre al ser las 7:00 p.m., a través de Zoom. El enlace para acceder es este. Y si desea más información sobre las películas a proyectarse ingrese al Facebook.



¿Le gusta el jazz? Disfrute de Pablo Campos Trio, todos los jueves, al ser las 7:30 p. m., en su página de Facebook.



El Concurso Público de Puesta en Escena 2020 del MCJ, estrenará presentando de manera virtual, la obra "Obituario de una noche estrellada" de Andy Gamboa y Fabio Pérez, desde este jueves y hasta el domingo inclusive. El horario será a las 8:00 p.m., en todas las funciones, excepto la del domingo, que se realizará a las 5:00 p.m. Las entradas se puede adquirir aquí, y tienen un costo de ₡2500.



Y para los fanáticos de "The Beatles", la Orquesta Filarmónica presenta un tributo virtual a los cuatro grandes de Liverpool, al ser las 8:00 p.m., al ser las 8:00 p.m. La entrada cuesta ₡10 mil, y puede adquirirse aquí.

Viernes 20 de noviembre:

Mujeres del Gremio Literario CR estará presentando su festival hasta el 25 de noviembre. Consulte la programación aquí.

Editus presenta su auto concierto "Latinoamérica 360", al ser las 7:00 p.m., en Parque Viva. Los boletos cuestan ​₡20340​ por vehículo, y se adquieren aquí.

El Festival Primavera se realizará este viernes y sábado a partir de las 7:00 p.m., y se transmitirá por Facebook y YouTube. Consultá las bandas participantes aquí.



Los roqueros de Sintagma estrenarán nuevo disco con sesión en vivo, transmitida desde Long Beach Records LATAM. En este enlace se podrá observar el material, a partir de las 7:00 p.m.



Juan Cuentacuentos estará actuando en la obra “Helena y Penélope en tiempos de Troya”, al ser las 7:00 p.m., en el Teatro El Triciclo San José. La entrada tiene un costo de ₡7 mil, y puede adquirirse en el sitio web.

Todos los viernes y sábados, hasta el 21 de noviembre, se realiza el Torneo Nacional de Impro, al ser las 7:00 p.m., por Zoom. Las entradas cuestan ₵5000, y puede adquirirlas aquí.

Y como todos los viernes, al ser las 8:00 p. m., se presenta "Guitarreando con Humberto Vargas", desde su Facebook. Cada semana tiene un especial de música distinto, y en esta ocasión, estará dedicado al rock en español.

Sábado 21 de noviembre:

Museos del Banco Central ofrece el taller "101 tramas y retazos", a fin de conocer los conceptos básicos de la producción textil para crear tejidos con retazos de tela reutilizado. Será a las 10:00 a.m., por medio de Zoom. Inscripciones aquí, y más información sobre materiales requeridos, y otros detalles en este enlace.

“Todos podemos pintar” es un curso de pintura infantil que se transmitirá los sábados hasta el 5 de diciembre mediante las cuentas de Youtube del Parque La Libertad y del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.



Sea parte de la clase maestra de flauta gratis por Curtis Institute of Music, al ser las 2:00 p.m. Inscripciones aquí.



Transitarte en Botica, se transmite los sábados de por medio al ser las 5:00 p.m. Este programa incluye presentaciones artísticas virtuales. Consulte la agenda para este sábado en sus redes sociales.

Escats presentará un auto concierto al ser las 7:00 p.m., la entrada cuesta ₡20340​ por vehículo, y se adquiere aquí.





Domingo 22 de noviembre:



Desde este domingo, y hasta el 20 de diciembre, se estará presentando la obra "El Grinch" en el Teatro El Triciclo San José, al ser la 1:00 p.m. La entrada tiene un costo de ₡7500, y puede adquirirse en el sitio web.

La banda de rock gótico Ariel Maniki and the Black Halos hará el lanzamiento de su sesión acústica LIVE UNDER WILL , al ser las 5:00 p.m., en su Youtube.



Jueves 26 de noviembre:



Desde hoy y hasta el 06 de diciembre, se llevará a cabo la edición virtual de la Feria Internacional del Libro. Consulte el programa, ingresando a su instagram.



Art City Tour, es un recorrido por museos, y en esta ocasión, presentará su tercera edición virtual al ser las 7:00 p.m. Más detalles e inscripciones aquí.

El Centro Cultural de España - El Farolito en asociación con "Río Urbano" inaugura su festival gratuito de Cine Foros "Another Way" sobre sostenibilidad ambiental. Para poder acceder al contenido, debe escribir antes del 23 de noviembre a este enlace. Se presentarán las películas los jueves al ser las 7:00 p.m., hasta el 17 de diciembre inclusive. Consulte la programación aquí.



Disfrute de circo-comedia con "La Boda Malafachas”, de manera virtual, desde este jueves y hasta el domingo inclusive. El horario será a las 8:00 p.m., en todas las funciones, excepto la del domingo, que se realizará a las 5:00 p.m. Las entradas se puede adquirir aquí, y tienen un costo de ₡2500.



Viernes 27 de noviembre:

El Museo Penitenciario estrena la obra "Autopsia de una sirena", de Andy Gamboa, de forma presencial. Las funciones serán el viernes, y sábado a las 7:00 p. m., y el domingo a las 6:00 p.m. El costo de la entrada es de ¢6 mil, y se puede adquirir aquí. Más información al 2105-0534.

La banda de rock alternativo Extrasensorial, estrenará dos vídeos desde Long Beach Records LATAM. En este enlace se podrá observar el material, a partir de las 7:00 p.m.



Sábado 28 de noviembre:



Sea parte del auto concierto de rock nacional con Suite Doble, Pato Barraza, y Pedro Capmany, al ser las 7:00 p.m., en Parque Viva. La entrada cuesta ₡20340​ por vehículo, y se adquiere aquí.



Si es fan de Pink Floyd le invitamos a disfrutar de un tributo por la banda #RollerCoaster, al ser las 8:00 p.m., por el Facebook del Yellow Submarine.



Domingo 29 de noviembre:

Cucumelo Films y Teatro Stuff estarán impartiendo un taller de manipulación de títeres para cámara y teatro, al ser las 3:00 p.m., y por medio de Zoom. El costo es de $8, y puede obtener más información al 7103-0519.



El cantautor Dionisio Cabal ofrecerá un concierto con su nuevo material discográfico "Verde Navidad", al ser las 7:30 p.m., y por el Facebook de Más Cultura Producciones.

