Febrero llega cargado de eventos culturales

Les presentamos la edición #13 de la agenda cultural de la revista SABANA.

En los próximos 15 días, podremos disfrutar de poesía, cine nacional y clásicos del mismo, conciertos instrumentales y mucho más.

Hemos organizado las actividades por fechas, que van desde el 2 al 14 de febrero, a fin de que pueda encontrarlas con facilidad.

Eventos con fechas extendidas:



"El grito más humano" es un documental sobre el poeta nacional Jorge Debravo, que se presentará hasta el 7 de febrero. Su exhibición será de manera virtual en la plataforma de "Cine DeleFOCO". El b oleto tiene un costo en preventa de $5 + IVA (¢3.750 por SINPE Móvil). Adquiera sus boletos aquí.



El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer e stará presentando la exposición fotográfica "Lico Rodríguez, el gran imaginero", hasta el 23 de febrero en sus instalaciones, ubicadas al costado norte de la Parroquia de San Ramón de Alajuela. La entrada es gratuita.

Continúa el Festival de Chaplin en Costa Rica por medio del Cine Virtual de la Sala Garbo. Desde enero se han estado presentando las 11 películas del icónico artista inglés. El costo de cada tiquete es de ₡3 mil por filme, mientras que el paquete completo cuesta ₡12 mil. Sumado a esto, podrá participar en el sorteo de una figura de colección del emblemático actor. Las entradas pueden adquirirse por el SINPE Móvil 8849-8034, tarjeta de crédito o débito. Más información al número antes expuesto, o en su sitio web.

El Museo de Arte Costarricense continúa presentando las exposiciones "Traspasando el umbral" del artista Disifredo Garita, así como “Metáfora, símbolo y alegoría” de la artista Carmen Borrasé . Reserve su espacio al teléfono 4060-2315.



Paseo de los Museos es un recorrido por los principales ubicados en San José a un precio especial: el Museo Nacional, el Museo de Jade y Museos del Banco Central. Y en estos días realizarán varias actividades relacionadas con las exposiciones que están presentando, aquí pueden obtener los detalles.

Exhibiciones actuales del Paseo de los Museos:

“Amos de la noche” y "Nidos y huevos" son las más recientes exposiciones del Museo Nacional , que estarán exhibiéndose hasta agosto. El horario es de martes a sábado de 8:30 a. m., a 4.30 p. m., mientras que los domingos la apertura es a las 9:00 a. m., pero la hora de cierre es la misma. La entrada general para residentes tiene un costo de ¢2.500, menores de 12 años y adultos mayores no pagan, y los domingos la entrada es gratuita.



Museo del Jade continúa con su exhibición temporal "Murciélagos, entre el mito y la realidad". Hasta el 7 de febrero realizará recorridos guiados y con promoción especial de entradas al 2x1. Consulte por los horarios, entradas y demás ingresando a su Facebook.



Museos del BCCR sigue presentando la exhibición arqueológica "Emisarias de la lluvia", dedicada a las ranas y sapos. Obtenga información sobre las entradas y horarios a través de su sitio web.

​

Martes 2 de febrero:

El Sistema Nacional de Bibliotecas realizará una transmisión en Facebook al ser las 5:00 p. m., dedicada a la conmemoración del Día Nacional de la Poesía. La actividad contará con la participación de 14 poetas.

Disfrute de "The Groove Jam", todos los martes de febrero al ser las 7:00 p. m. en Mundoloco , con los músicos Andrés Cordero, Daniel Espiliz y Orlando Retana. Se trata de sesiones instrumentales gratuitas que cumplen con todos los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud, por lo que el aforo es del 25 % de su capacidad. Reserve al 8318-3000.



Todos los martes, al ser las 7:30 p. m., se presenta el programa en Facebook "Si me contás: te canto", conducido por el cantautor Humberto Vargas , y en esta ocasión recibirá a la actriz Noelia Campos, quien es parte del elenco principal de la película "El Pájaro de Fuego" que se encuentra actualmente en carteleras nacionales.



Miércoles 3 de febrero:

Disfrute de "Noches de Ópera: La Traviata" al ser las 7:30 p. m., con la soprano Ivette Ortiz, desde Zoom. El código de ingreso es 6948915425, contraseña: Verdi.

Jueves 4 de febrero:

Todos los jueves al ser las 2:00 p. m., se presenta el programa "Bolerando con Karlo Araya", desde el Facebook de MAES Producciones.

¿Le gusta el jazz? Disfrute de Pablo Campos Trio, todos los jueves, al ser las 7:30 p. m., en su página de Facebook.



Sábado 6 de febrero:

¿Le gustaría recibir una serenata en la que Gandhi, Un Rojo Reggae Band, Dj Vega, Dj Tocuma y Dj Fede Fernández sean los que la brinden? Bueno, se trata de este novedoso evento, llamado "Verano en la ciudad desde tu balcón", y que cumple con las medidas estipuladas por el Ministerio de Salud, ya que la tarima estará en el área de la piscina, y cada burbuja de máximo 4 personas, podrá disfrutar del mismo, desde el balcón de la habitación en la que se hospede. La actividad se realizará a partir de las 2:00 p.m., y hasta las 10:00 p.m., en un hotel perteneciente a una cadena famosa, ubicado en la Uruca. El check in es al mediodía y el check out al día siguiente, a la misma hora. Los precios varían entre los $50 a $30 según la localidad adquirida, pero todos incluyen el desayuno. Es importante indicar que la piscina no estará disponible en acatamiento con los protocolos de Salud. Obtenga más información, y adquiera sus tiquetes aquí.

Si anda por la zona de Tilarán, le contamos que el músico Mario Solano tendrá un concierto instrumental de guitarra eléctrica, cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en Lake Arenal Hotel And Brewery al ser las 6:00 p.m. El especial será dedicado a Santana, además de un set de pop de los ochentas. Reserve su espacio al 8443-9198.

Domingo 7 de febrero:

ChepeCletas vuelve con sus tradicionales "Safaris por la Ciudad", en esta ocasión será dedicado a las historias y leyendas de Barrio Amón. El evento iniciará a las 9:45 a.m., tiene un costo de ¢ 5 mil, y las reservas se realizan por medio de este enlace. El evento cumple con todas las normas estipuladas por Salud.





Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, escriba a glenda.solano@teletica.com.