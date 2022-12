En defensa de Harry, Meghan y su nuevo documental

Esta pareja ha hecho correr ríos de tinta. Primero, con el anuncio de su relación, uno que recordaba a aquella polémica del siglo pasado que se suscitó cuando Eduardo VIII, antiguo rey de Inglaterra, anunciaba su matrimonio con la actriz estadounidense Wallis Simpson , quien contraía nupcias por segunda ocasión. Me sorprende lo poco que se ha referido a este acontecimiento en el ápice de la cobertura de los antiguos duques de Sussex por los sorprendentes paralelismos que comparten. Simpson, la divorciada estadounidense que hizo temblar en 1936 a la monarquía cuando su pareja, el rey Eduardo VIII, renunció al trono para casarse con ella, dejó un precedente que décadas más tarde volvió a convertirse en noticia.

En palabras de Enrique, este es un “ contrato no escrito entre la institución y la prensa ”, justificado por la percepción de que los contribuyentes británicos “mantienen”, con sus impuestos, a la familia real y que, a manera de pago, esperan que la familia esté disponible para los medios.

Entre las revelaciones que más me impactaron estuvo la absoluta reivindicación que se hizo del concepto que reza que los monarcas viven vidas privilegiadas y libres.

Por ejemplo, tienen poca autonomía para elegir sus futuros, no tienen albedrío para elegir su carrera profesional, hasta hace no mucho tampoco tenían la libertad de elegir su religión y, por si fuera poco, los primeros doce miembros en la línea de sucesión no pueden casarse sin antes contar con la autorización de la reina o el rey.