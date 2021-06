Disfrute de una amplia variedad de eventos culturales en junio

¡Llegamos a la edición #21 de la agenda cultural de la revista SABANA!

La oferta para junio incluye música, teatro, cine, literatura, danza, museos y más.



Hemos organizado las actividades por fechas que van desde el 1 al 14 de junio, a fin de que pueda encontrarlas con facilidad.



Eventos con fechas extendidas:

El Museo de Arte Costarricense estrena la exposición "Recuperar y reimaginar. Nuevas adquisiciones 2018-2020" desde junio. El horario es de 9 a.m. a 4:00 p.m., de martes a domingo. Reserve su espacio al teléfono 4060-2315.

El Museo Nacional presenta la exposición temporal “Blanco, azul y rojo. 1821-2021”, a partir del 2 de junio al mediodía. El horario es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de martes a sábado; mientras que los domingo es de 9 a.m. a 4:30 p.m. Reserve su espacio al teléfono 2211 5700.



El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo realizará la inauguración de "Cubo Negro", el 3 de junio. La exposición es una edición especial de Inquieta Imagen en motivo del bicentenario que se exhibirá hasta el 9 de octubre. El horario es de 10 a.m. a 4:45 p.m. Reserve al 2257-7202.

Mientas que el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría presenta las exposiciones “Retratos con Alma”, de Stephanie Herrera y “Eva”, de Álvaro Bracci. El horario es de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. Reserve al 2441-4775.



Todos los domingos del año, el Museo de Jade tiene promoción de 2x1 en la entrada para nacionales. Aquí se pueden comprar.

La Escuela Municipal de Artes Integradas EMAI presenta el "XIX Festival Luz de Luna, Santa Ana 2021", que se extenderá hasta el sábado 5 de junio por medio de sus redes sociales.

Preámbulo en Línea del Centro de Cine presenta la película "Verano 1993" de la cineasta catalana Carla Simón en junio. Para obtener su pase gratuito, llene este formulario y seguidamente recibirá un código exclusivo para poder ver el filme. Además, tendrá funciones presenciales gratuitas, los jueves, viernes y sábados. Las reservaciones se pueden realizar de jueves a sábado entre 8 a. m., y 6 p. m., al 2542-5217.

Garbo Virtual ofrece una amplia gama de contenidos para disfrutar desde casa. Desde ciclos de cine para niños (con El Libro de la Selva) hasta cine clásico (este mes dedicado a Luis Buñuel) o del terror (con Drácula). Además de ello, la plataforma se nutre de películas independientes de corte nacional e internacional entre las que destacan la tica "El pájaro de fuego". Así también, está presentando la obra "Entre picos, plumas y patas de gallo" de Marcia Saborío y María Torres. Ingrese al sitio web para ver la cartelera completa y consultar los precios.

También le invitamos a visitar la plataforma Cine deleFOCO que cuenta espectáculos variados, así también con series y webinars para disfrutar en línea. Actualmente está presentando la serie documental de danza "Contemporáneos" de Patricia Velásquez que obtuvo Mención de Honor del Premio Nacional de Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín 2020.

Crisol Teatro estrena su obra "Deseo.1", una versión libre de Un Tranvía Llamado de Deseo de Tennessee Williams, mezclado con narraciones orales e historias locales, y con una experiencia de lenguaje poético visual y cercanía con nuestras realidades. La pieza pone en diálogo circunstancias sociales que siguen latentes, como la violencia contra la mujer, relaciones entre hombres y mujeres, relaciones sólo entre mujeres y sólo entre hombres, y homofobia. Las funciones serán en Teatro Frente a la Plaza, los sábados a las 3 p.m., y 6 p.m., y los domingos a las 6 p.m., del 5 al 20 de junio. Reserve aquí o al teléfono 8791-2883.

¿Qué le parece disfrutar de un espectáculo familiar con "El Principito"? La cita es los domingos a las 2 p.m., en el Teatro El Ángel Tibás . La entrada cuesta ₡5.000 general, y ₡3.000 niños o estudiantes. Reservas al 7158- 4363.



La Fundación Justicia y Género invita a descargar el libro "¡Cuéntales! Fábulas tropicales para una vida sin violencia y en igualdad” de Diego Andrés Soto Mora, ingresando aquí.



Martes 1° de junio:

Como parte de la temporada de conciertos 2021, Artes Musicales de la UCR presenta Latinoamérica vs Beethoven a cargo de Lourdes Lobo en el violín y Rubia Santos en el piano al ser las 5 p.m. Siga la transmisión en Youtube.

El programa virtual "Si me contás: te canto" del cantautor Humberto Vargas continúa celebrando su aniversario, y en esta ocasión recibirá al pianista, compositor y productor, Walter Flores, al ser las 7:30 p.m., por medio de Facebook.

Miércoles 2 de junio:

Sea parte de la presentación de la antología “Estetoscopio y pluma” a cargo de la Asociación de Médicos Jubilados a las 3 p.m., por medio del Facebook de la Biblioteca Nacional de Costa Rica.



El proyecto interdisciplinario " Espectadores/Creadores. Encuentros interartísticos en torno a una pantalla" presenta una selección de filmes en torno a la "experiencia del cuerpo", a cargo de l a poeta y artista visual Silvia Piranesi, al ser las 6 p. m., por medio de Facebook.

Mientras que Beat Local presenta a Elemento a las 6 p.m., en Jazz Café. La entrada cuesta ₡4.000 y puede reservarla al 8723-9000.



Jueves 3 de junio:

El músico Karlo Araya celebra el primer aniversario de su programa Bolerando al ser las 2 p.m. Transmisión en radiospectro.com ​.

Preámbulo presenta el Ciclo Océano y Cambio Climático en colaboración con el CIMAR de la UCR, en el marco del Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de junio. Las funciones de los documentales serán el jueves, viernes a las 6:30 p.m, y el sábado a las 6 p.m., en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Además contará con cineforos los primeros dos días, por medio de Facebook. Consulte la programación completa aquí. Las reservaciones se pueden realizar de jueves a sábado entre 8 a. m., y 6 p. m., al 2542-5217.



¿Le gusta el jazz? Disfrute de Pablo Campos Trio, todos los jueves al ser las 7:30 p. m. en su página de Facebook.

Viernes 4 de junio:

Disfrute de las las tertulias NANKU que buscan promover la identidad, cultura y deporte de la región chorotega al ser las 3 p.m., en este Facebook. La programación se realiza los primeros y terceros viernes de cada mes.

Para cerrar la Semana Ambiental, la UCR presenta el concierto "Restaurar la tierra" con los músicos Rialengo, Perrozompopo y Manuel Obregón al ser las 6 p.m., por medio de Facebook.

Los viernes y sábados La Cantina de Sabina presenta música en vivo. Consulte la cartelera musical y reserve su espacio al 2267-8080.

Sábado 5 de junio:

El ensamble feminista de percusión Tocá el Tambó presenta Ciclo de Semilleras al ser las 3 p.m., en Ditsú. La entrada cuesta ₡5.000 y puede reservar por medio de Sinpe Móvil al 8534-1319.Más información a los correos: tocaeltamboensamblefeministap@gmail.com y tocaeltambo@hotmail.com.



Ediciones Libres invita a la presentación del libro de poemas "Tres salmones y otros gritos desde afuera" de los poetas Jonathan Navarro Picado, José Enrique Cordero Cordero y José Luis Vega Alpízar al ser las 6 p.m., por medio de Facebook.

