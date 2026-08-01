Ticos celebran el 2 de agosto en el Vaticano frente al mosaico de la Virgen de los Ángeles

Costarricenses en el Vaticano iniciaron hoy la celebración del 2 de agosto frente al mosaico de la Virgen de los Ángeles.

La actividad se realizó en los jardines del Vaticano, donde costarricenses e invitados participaron en una peregrinación hasta la imagen de la Patrona de Costa Rica.

El acto contó con la presencia del embajador de nuestro país ante la Santa Sede, Federico Zamora, y se rindió un homenaje especial a la Virgen de los Ángeles.

Durante la ceremonia se transmitieron mensajes dirigidos a todos los costarricenses, resaltando la protección maternal de la Virgen.

Este mosaico fue colocado en octubre de 2021 en los jardines del Vaticano, convirtiéndose en un símbolo de fe y unión para los peregrinos ticos en Roma.