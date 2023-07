Si usted piensa ir a la Romería tome en cuenta estos consejos

“Muchas veces nos dejamos llevar por la adrenalina, empezamos a caminar, nos comenzamos a sentir superfuertes, con toda la energía del mundo, estos cambios de ritmo hacen que las personas tengan más calambres, se cansen más, energéticamente no gastan la gasolina de forma ideal”, explicó Jafet Leiva Robles, promotor de salud física. Lea también Nacional Servicio de Transporte Público tendrá horario especial durante la romería Trenes y buses tendrán un servicio ampliado durante el 1 y 2 de agosto.

“Lo primordial es escuchar a su cuerpo, saber que si algo está pasando, por ejemplo, si me siento débil, siento que me estoy mareando, parar, si voy a caminar domingo, hacerlo como desde el miércoles, luego es importante no ir a entrenar el viernes si la caminata la tengo el sábado, hacerlo el jueves, descansar viernes y salir a caminar el sábado o domingo, cuántos kilómetros voy a caminar y cuánto es el tiempo que voy a disponer”, agregó el experto.