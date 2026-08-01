Fe, emoción y promesas: miles de peregrinos arriban a la Basílica de los Ángeles

Entre lágrimas, música y el cansancio del camino, miles de fieles llegaron a la Basílica de los Ángeles para agradecer y cumplir promesas a la Virgen.

La romería, marcada por la fe y la devoción, reunió a familias enteras y a personas que emprendieron el trayecto incluso descalzos, como muestra de sacrificio y entrega espiritual.

Los peregrinos compartieron historias de resiliencia y esperanza: algunos pidieron salud para sus seres queridos, otros buscaron fortaleza en medio de momentos difíciles.

La atmósfera en Cartago estuvo cargada de gratitud y fervor religioso, especialmente al concluir la novena y acercarse el día central de la celebración. La “Negrita”, como cariñosamente se le conoce a la Virgen de los Ángeles, recibió miles de oraciones y muestras de fe de creyentes que viajaron desde distintos puntos del país e incluso del extranjero.

La tradición, que cada año convoca a multitudes, reafirma la profunda conexión espiritual de los costarricenses con su Patrona y el poder de la fe como motor de unión y esperanza.