Bajo la lluvia, miles de fieles avanzan hacia la Basílica de los Ángeles

Ni la intensa lluvia ni las bajas temperaturas lograron detener la fe de miles de peregrinos que este sábado caminaron hacia la Basílica de los Ángeles, en Cartago, como parte de la tradicional romería en honor a la Virgen de los Ángeles, conocida cariñosamente como “La Negrita”.

La jornada estuvo marcada por la celebración de la Misa de la Vestición, un momento clave en la peregrinación anual, en el que se presenta el nuevo atuendo que vestirá la imagen de la Virgen durante los próximos doce meses. Tras la ceremonia en el templete, la imagen fue devuelta a la basílica en medio de un ambiente cargado de emoción y fervor religioso.

Este año, el diseño del vestuario estuvo a cargo de la parroquia San José de Aguasarcas, con la colaboración de la familia Acuña Blanco. El atuendo, titulado “María, Reina y Madre protegen nuestras familias”, incorpora símbolos del rosario, la unidad familiar y elementos representativos como el volcán Arenal, evocando humildad, maternidad y esperanza.

La romería, que cada año reúne a miles de fieles de todo el país, volvió a demostrar que la devoción hacia la Virgen de los Ángeles trasciende las condiciones climáticas y se mantiene como una de las expresiones religiosas más significativas de Costa Rica.