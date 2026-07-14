¿Qué tan protegidos estamos?

Costa Rica tiene uno de los códigos sísmicos más robustos de la región. Y aun así, hay zonas del país donde más de la mitad de las obras no tienen permiso de construcción y coinciden con las de mayor riesgo sísmico.

En este reportaje de 7 Días profundizamos en este lineamiento y cruzamos datos que revelan que muchas obras del país podrían no estar preparadas para soportar un sismo de gran magnitud.

¿Por qué sucede esto? ¿Sobre quién recaen las responsabilidades?

Los detalles en el video adjunto.







