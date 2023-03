Lucy, la mecánica: “Siempre he defendido que las profesiones no tienen género”

“La brecha de ver este trabajo como solo para hombres se está cerrando; sin embargo, no como yo quisiera, porque si he escuchado de chicas que estudiaron mecánica y no logran conseguir trabajo.

“Yo siempre he defendido que las profesiones no tienen género, coger una escoba para barrer un piso, no es hombre o mujer, cualquiera de los dos lo puede hacer, en cualquier tema, si es su pasión, si es lo que le gusta, hágalo sin miedo (...) Usted, más o menos, trae una línea de lo que le gusta hacer desde pequeño. Lo que hay que hacer es escuchar al corazón y no a las voces que lo desaniman”, detalló.