Laboratorio contra el crimen

Alias "Zapatero" fue arrestado como el sospecho de matar a varias mujeres durante quince años. Identificarlo no fue solo producto de una investigación convencional, requirió de una tecnología muy particular.

En este reportaje nos adentramos a conocer la unidad de Genética Forense del OIJ y la base de datos de ADN utilizada para vincular sospechosos, víctimas y escenas del crimen.

¿Cómo se han logrado resolver casos importantes cómo el de "Zapatero" a través de este sistema? ¿Cómo funciona el proceso y el sistema que lo permite?

Conozca todos los detalles en el reportaje adjunto.