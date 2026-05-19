7 Días
Laboratorio contra el crimen
¿Cómo fue que la policía detuvo sospechoso de matar a mujeres durante quince años? Esta noche nos adentramos en la unidad de Genética Forense del OIJ para comprender el rol protagónico que jugó en este arresto.
Alias "Zapatero" fue arrestado como el sospecho de matar a varias mujeres durante quince años. Identificarlo no fue solo producto de una investigación convencional, requirió de una tecnología muy particular.
En este reportaje nos adentramos a conocer la unidad de Genética Forense del OIJ y la base de datos de ADN utilizada para vincular sospechosos, víctimas y escenas del crimen.
¿Cómo se han logrado resolver casos importantes cómo el de "Zapatero" a través de este sistema? ¿Cómo funciona el proceso y el sistema que lo permite?
Conozca todos los detalles en el reportaje adjunto.