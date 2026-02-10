La primera semana de Laura Fernández

Luego de una semana de haber sido elegida por los costarricenses como la nueva presidente de Costa Rica, Laura Fernández se sentó para hablar largo y tendido acerca de sus principales proyectos.

En una amplia entrevista con el programa 7 días, Fernández no solo los detalló sino que también estableció los plazos para concretarlos.

La venta del Banco de Costa Rica, la minería de Crucitas, Ciudad Gobierno, las becas Avancemos son algunos de los temas que abarcó la presidenta, al mismo tiempo que explicó por qué se convirtió de nuevo en ministra de la Presidencia durante el resto de la administración Chaves.



