La era de la mentira digital

La inteligencia artificial está desdibujando la línea entre lo real y lo falso. A las puertas de una nueva elección presidencial, esta tecnología plantea un desafío sin precedentes: ¿cómo distinguir lo auténtico de lo generado por una máquina?

Sora, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, es capaz de crear videos completamente realistas a partir de simples descripciones en texto.

En segundos, puede recrear escenas, personas, paisajes y movimientos con una precisión que antes solo era posible con grandes producciones audiovisuales.

Aunque su potencial para la educación, el cine o la publicidad es enorme, expertos advierten sobre los riesgos que implica: desinformación, manipulación política y pérdida de confianza en la evidencia visual.

El programa 7 Días de Teletica analizar en este reportaje qué es Sora, cómo funciona y cuáles son sus efectos sobre la sociedad, la política y los medios. Además, mostrará ejemplos de lo que la tecnología ya puede hacer.