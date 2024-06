La deuda del Estado con la Caja, ¿una obligación impagable?

La deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) crece y crece a un ritmo acelerado, mientras que los aportes del Estado para disminuirla son insuficientes.

Es una cifra tan alta que hasta cuesta pronunciarla, son tres millones 716 mil 17 millones de colones, también podríamos decir que son tres punto 716 billones de colones.

Según un informe de la dirección financiera contable de la CCSS del pasado 22 de marzo, eso es lo que el Estado le adeuda a la Caja, al menos hasta el 29 de febrero de este año.

El informe indica que el 82.21% de esa deuda corresponde al seguro de salud, mientras que el 17.79% es dinero que el Estado debe por el Seguro de Invalidez, Vejez y muerte, esto se traduce en 661,078 millones de colones.

Si el Estado está al día en el pago de su cuota como patrono ¿De dónde sale una deuda tan pero tan grande?

“El Estado tiene que asegurar a todos los niños, tiene que asegurar a recolectores de café, empleadas domésticas, los que no le pagan a la Caja, el que recibe atención y no paga se le cobra al Estado, o peor aún la indigencia”, explicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

Efectivamente, la gran mayoría de esa deuda obedece a cobros que hace la Caja por el aseguramiento y atención de los menores de edad, servidoras domésticas, personas en condición de calle, migrantes y privados de libertad, entre muchos otros.

“Desde hace más de 30 años se ha venido legislando en favor de una serie de obligaciones que el Estado debe asumir en cuanto a transferencias, cubrir programas específicos, cubrir a ciertos segmentos de la población y eso se creó con un buen fin, pero nunca se le crearon las fuentes de financiamiento necesarias para que esta deuda pudiera ser cancelada en el año respectivo”, dijo José Pacheco, exviceministro de Hacienda.

En algunos rubros como las transferencias por la ley de control del tabaco se arrastra la deuda desde el 2012, en otros como la atención de asegurados por el Estado la deuda se viene acumulando desde hace nueve años.

“Yo no encuentro ninguna justificación para no pagarle a la Caja porque no es posible que los 3.7 billones del todo no sean reales, ya lo dijo bien la Caja, solamente hay diferencias en el 10%, ¿por qué no hacer un esfuerzo y hacer un pago con relación a este 3.7 algo significativo?”, mencionó Paulina Mena, diputada del PLN.

Desde el pasado 23 de abril, Telenoticias solicitó una entrevista con la presidente de la Caja del Seguro Social, Marta Esquivel, para consultarle, por ejemplo, cuáles son las gestiones que están haciendo para cobrar la deuda que el Estado tiene con la institución y cuál es la afectación para los usuarios por el no pago de esta deuda, sin embargo, el departamento de prensa nos informó que no nos atendería por cuestiones de agenda.

Sin embargo, en junio de 2023 en un programa en Canal 13, Marta Esquivel emitió el siguiente criterio sobre la deuda del Estado con la Caja:

“Aquí lo que me llama demasiado la atención es como la gente dice que el Estado pague la deuda de la Caja, perdón la deuda es de nosotros, somos cada uno de nosotros los que le debemos eso a la Caja”, aseveró.

El ministro de Hacienda cuestiona cómo es que la administración de la Caja llega a esas cifras.

Sobre si la cifra que da la gerencia financiera de la Caja ¿es correcta o incorrecta? “no le puedo decir si es correcta o incorrecta lo que si le puedo decir es que necesitamos analizarla para poder estar seguros no le puedo decir con certeza que sea una cifra que nosotros podamos convalidar”, agregó Nogui.

“Resulta ahora que Nogui Acosta dice que hay unos aspectos que hay que revisar porque hay inconsistencias y que habiendo inconsistencias él no puede pagar y las inconsistencias no llegan al 10%, quiere decir que hay un 90% de la deuda que perfectamente se puede negociar”, afirmó Edwin Solano Mena, presidente de la Unión Médica Nacional.

Para el ministro, “si el estado tuviera finanzas sanas y pudiéramos pagarle a la Caja mal haríamos en pagarle a una institución que malgasta la plata”.

Entonces, ¿Está malgastando la plata la Caja? “Mi interpretación es que no está haciendo un uso eficiente de los recursos y tiene que ver muchísimo con la administración”, acotó el jerarca.

Hacienda asegura haber transferido 700 mil millones de colones que no corresponden a la deuda, pero los arreglos de pago recientes corresponden a una decisión legislativa de la administración anterior que establece que el 10% de cada crédito que asume el país debe ir al pago de la deuda con la Caja.

“El gobierno no quiere pagar y tampoco la Caja quiere cobrar. La presidenta ejecutiva, principalmente, ella es la que ha hecho esas manifestaciones, tanto los equipos técnicos, financiera, auditoria, todos han hecho saber de la deuda”, citó la diputada Mena.

Para Edwin Solano, “ahora resulta que las causas de por qué aumenta esta deuda es código de niñez y adolescencia y los asegurados por el Estado, tienen dos años de no pagar un cinco en eso, quiere decir que las personas más vulnerables, las personas más pobres y las que usan más los servicios, el Estado que tiene el compromiso de pagar eso no ha pagado ni un centavo”.

Tras la aprobación en primer debate de un préstamo que incluye un componente de pago a la Caja más alto, ahora el ministro de Hacienda se niega a enviar más préstamos que tengan el 10% de pago a la deuda con la Caja.

“El Gobierno anterior, si ningún análisis estableció que el 10% de los préstamos de apoyo presupuestario debe ir a la Caja, a la fecha se han recogido 234 mil millones de colones, el Gobierno que más les ha pagado somos nosotros”, destacó Nogui Acosta.

El problema más grande es que ni siquiera ese 10% es suficiente, la deuda crece 10 veces más rápido, la propia contralora general lo señaló así a los diputados.

“En el presupuesto de este año tiene estimado que ingresarían 1361 millones de dólares en créditos externos y el 10% de eso serían 136 millones de dólares y lo que estamos diciendo es que el año pasado creció 10 veces 136 millones de dólares”, finalizó Marta Acosta.

¿Cuánto perjudica esta deuda a la atención que recibe el asegurado? ¿Qué podría hacer la Caja si el Estado pagara la deuda? Las respuestas en la próxima entrega.