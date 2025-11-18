"Estimados pasajeros, les habla la IA"

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista: ya guía autos en carretera, administra trenes sin conductores y toma decisiones en fracciones de segundo con una precisión imposible para un ser humano. Pero ahora la gran pregunta es otra:

¿estamos cerca de volar en un avión que no tenga piloto?

La industria aeronáutica atraviesa una transformación acelerada. Los sistemas de navegación autónoma ya existen, los algoritmos capaces de enfrentar emergencias avanzan cada año y varias potencias realizan pruebas silenciosas para medir hasta dónde puede llegar la IA dentro de una cabina.

Aun así, las dudas pesan: ¿es seguro?, ¿cómo reaccionaría un avión ante una falla compleja?, ¿están los pasajeros listos para despegar sin un ser humano al mando?

Mientras algunos expertos ven posible un futuro sin pilotos, otros advierten que la tecnología todavía no entiende el contexto, la intuición ni la toma de decisiones en escenarios críticos.

A través de este reportaje, 7 Días analiza qué tan cerca —o lejos— está el primer avión comercial sin piloto, qué avances existen y qué riesgos persisten en una carrera tecnológica que podría redefinir la aviación moderna.