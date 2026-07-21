El pasado: La tierra que pisaron 10 mil años atrás

Guanacaste es mucho más que playas y turismo. Bajo su suelo permanece una historia que comenzó hace unos 10 mil años, cuando los primeros pobladores dejaron huellas que aún hoy pueden encontrarse en distintos puntos de la provincia.



Vestigios arqueológicos, petrograbados y comunidades indígenas mantienen viva una herencia que sobrevivió a la conquista y al paso del tiempo.

Sin embargo, esa identidad enfrenta nuevos desafíos para conservarse en la única reserva indígena de Guanacaste.



En un recorrido por el pasado de la provincia, 7 Días explora los orígenes de Guanacaste, el legado de sus primeros habitantes y la lucha de quienes trabajan para que esa historia no desaparezca.