El nacimiento del Cártel del Caribe Sur

Durante años, Costa Rica fue vista como un país de tránsito en el mapa del narcotráfico internacional. Pero hoy, las autoridades confirman un cambio inquietante: el país ya no solo presta su territorio, cada vez consolida un mercado local con más fuerza.

El programa 7 Días analiza cómo nació y se consolidó el primer cártel costarricense, una organización con estructura, jerarquías y poder económico similar al de los grandes grupos criminales de la región.

La bonanza del narco local y la expansión territorial permitieron destacan entre los factores que permitieron que este grupo dejara de ser un simple intermediario para convertirse en un actor principal del negocio.

Esta entrega también profundiza en las consecuencias sociales y políticas de este fenómeno: comunidades bajo control narco, violencia creciente y un Estado que enfrenta el desafío de combatir a su propio monstruo.