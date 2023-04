El anzuelo para confiadas víctimas

La sextorsión es un delito cibernético en auge. Investigadores de todo el mundo han analizado campañas extorsivas y las conclusiones no son nada positivas: Se trata de un crimen muy lucrativo, y es probable que se extienda todavía más.

La policía judicial costarricense no ha logrado establecer a cuánto asciende el monto de pérdida denunciado por las víctimas, pero, la compañía investigadora de ciberseguridad Go Secure determinó que mediante botnets, que son ordenadores configurados para enviar a usuarios miles de correos no deseados o casillas de anuncios maliciosos, es posible que estas estructuras recauden 3 millones de euros al año.