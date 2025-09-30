Crucitas bajo tierra

Baje con nosotros hasta las entrañas de Crucitas. En este reportaje, las cámaras de 7 Días se adentran en los túneles clandestinos donde se esconde la minería ilegal, un mundo subterráneo marcado por la oscuridad, el barro y la amenaza constante de un derrumbe.

Las condiciones son tan extremas que incluso los cuerpos de rescate se juegan la vida al ingresar para salvar a quienes quedan atrapados.

Allí, el oxígeno escasea, la temperatura se vuelve sofocante y el riesgo de quedar sepultado está presente en cada paso.

En este recorrido mostraremos la crudeza de ese ambiente de la mano del Cuerpo de Bomberos, quienes a través de sus unidades operativas están entrenados para apoyar en tareas de búsqueda, rescate y extracción en túneles y ambientes complejos como las cuevas.

Acompañamos una práctica de la institución para conocer su trabajo más allá de los incendios y en una zona tan compleja para el país.