Crucitas bajo tierra
Baje con nosotros hasta los peligrosos túneles de Crucitas, para tener idea de las inhóspitas condiciones que allí imperan, donde inclusive los cuerpos de rescate se juegan la vida.
Baje con nosotros hasta las entrañas de Crucitas. En este reportaje, las cámaras de 7 Días se adentran en los túneles clandestinos donde se esconde la minería ilegal, un mundo subterráneo marcado por la oscuridad, el barro y la amenaza constante de un derrumbe.
Las condiciones son tan extremas que incluso los cuerpos de rescate se juegan la vida al ingresar para salvar a quienes quedan atrapados.
Allí, el oxígeno escasea, la temperatura se vuelve sofocante y el riesgo de quedar sepultado está presente en cada paso.
En este recorrido mostraremos la crudeza de ese ambiente de la mano del Cuerpo de Bomberos, quienes a través de sus unidades operativas están entrenados para apoyar en tareas de búsqueda, rescate y extracción en túneles y ambientes complejos como las cuevas.
Acompañamos una práctica de la institución para conocer su trabajo más allá de los incendios y en una zona tan compleja para el país.