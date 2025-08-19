Costa Rica bajo agua

Los incidentes por lluvias o inundaciones se dispararon en más de un 1200 % entre el 2013 y el 2024, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Precisamente, el año anterior alcanzó su punto máximo en los últimos 11 años: 7.315 incidentes.

La Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA coincide en que cada vez se presentan más eventos relacionados con desastres de carácter hídrico, y hay cantones específicos en donde esto se refleja con mayor fuerza, según los datos que han recopilado.

¿A qué se debe este aumento? ¿Se trata únicamente del cambio climático o también evidencia la fragilidad de la infraestructura, falta de obras preventivas y la ausencia de planes reguladores adecuados?

En este reportaje ahondamos en cómo las malas decisiones podrían estar agravando él ya de por sí, inclemente clima.



