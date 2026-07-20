EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Wraps saludables: opciones rápidas, nutritivas y llenas de sabor

El chef Kevin Ferreto comparte tres recetas con ingredientes sencillos para preparar comidas completas y saludables en pocos minutos.

Por Teletica.com Redacción 20 de julio de 2026, 10:30 AM

Los wraps son una alternativa práctica para preparar comidas balanceadas. Permiten combinar proteínas, vegetales y otros ingredientes frescos en preparaciones rápidas y llenas de sabor.

En Buen Día, el chef Kevin Ferreto enseñó tres recetas sencillas para disfrutar en el desayuno, el almuerzo o la cena.

Wrap de atún

Ingredientes:

  • 100 a 120 g de atún en agua.
  • Aguacate en láminas.
  • Lechuga romana.
  • Pepino en tiras.
  • Zanahoria rallada.
  • Tomate (opcional).
  • Mayonesa de sriracha.

Wrap chipotle

Ingredientes:

  • Pollo desmenuzado.
  • Frijoles negros.
  • Maíz.
  • Lechuga.
  • Pico de gallo.
  • Yogur con chipotle.

Wrap desayuno

Ingredientes:

  • 2 huevos revueltos.
  • ½ taza de gallo pinto.
  • 20 a 30 g de queso mozzarella o cheddar light.
  • Natilla preparada con yogur griego.

En el video adjunto conocerá el paso a paso de estas recetas y encontrará nuevas opciones para preparar comidas saludables en pocos minutos.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags