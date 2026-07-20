Wraps saludables: opciones rápidas, nutritivas y llenas de sabor

Los wraps son una alternativa práctica para preparar comidas balanceadas. Permiten combinar proteínas, vegetales y otros ingredientes frescos en preparaciones rápidas y llenas de sabor.

En Buen Día, el chef Kevin Ferreto enseñó tres recetas sencillas para disfrutar en el desayuno, el almuerzo o la cena.

Wrap de atún

Ingredientes:

100 a 120 g de atún en agua.

Aguacate en láminas.

Lechuga romana.

Pepino en tiras.

Zanahoria rallada.

Tomate (opcional).

Mayonesa de sriracha.

Wrap chipotle

Ingredientes:

Pollo desmenuzado.

Frijoles negros.

Maíz.

Lechuga.

Pico de gallo.

Yogur con chipotle.

Wrap desayuno

Ingredientes:

2 huevos revueltos.

½ taza de gallo pinto.

20 a 30 g de queso mozzarella o cheddar light.

Natilla preparada con yogur griego.

En el video adjunto conocerá el paso a paso de estas recetas y encontrará nuevas opciones para preparar comidas saludables en pocos minutos.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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