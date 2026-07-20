Estilo de Vida
Wraps saludables: opciones rápidas, nutritivas y llenas de sabor
El chef Kevin Ferreto comparte tres recetas con ingredientes sencillos para preparar comidas completas y saludables en pocos minutos.
Los wraps son una alternativa práctica para preparar comidas balanceadas. Permiten combinar proteínas, vegetales y otros ingredientes frescos en preparaciones rápidas y llenas de sabor.
En Buen Día, el chef Kevin Ferreto enseñó tres recetas sencillas para disfrutar en el desayuno, el almuerzo o la cena.
Wrap de atún
Ingredientes:
- 100 a 120 g de atún en agua.
- Aguacate en láminas.
- Lechuga romana.
- Pepino en tiras.
- Zanahoria rallada.
- Tomate (opcional).
- Mayonesa de sriracha.
Wrap chipotle
Ingredientes:
- Pollo desmenuzado.
- Frijoles negros.
- Maíz.
- Lechuga.
- Pico de gallo.
- Yogur con chipotle.
Wrap desayuno
Ingredientes:
- 2 huevos revueltos.
- ½ taza de gallo pinto.
- 20 a 30 g de queso mozzarella o cheddar light.
- Natilla preparada con yogur griego.
En el video adjunto conocerá el paso a paso de estas recetas y encontrará nuevas opciones para preparar comidas saludables en pocos minutos.
¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.