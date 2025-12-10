Un solo tipo de pasta le servirá para hornear galletas navideñas de distintos sabores

La Navidad siempre llega con su magia… y con la deliciosa tradición de hornear galletas. Sin embargo, para muchas familias el menú termina siendo el mismo: galletas de jengibre una y otra vez. Y aunque son un clásico, tanto los niños como los adultos pueden llegar a empalagarse o simplemente desear un cambio.



Por eso, en Buen Día recibimos a doña Deborah Azevedo, una invitada muy querida por la audiencia y experta en cocina casera. Ella nos enseña que con una sola pasta base es posible preparar galletas con sabores completamente distintos, lo que abre un mundo de posibilidades creativas para sorprender en estas fechas.



Si usted busca renovar sus tradiciones navideñas sin complicarse en la cocina, esta propuesta práctica y deliciosa podría convertirse en su nueva favorita (ver video adjunto).



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

