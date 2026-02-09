Un ‘brunch’ romántico sin vaciar el bolsillo: "waffles" y "pancakes" Red Velvet

Sorprender a la pareja en el Día del Amor no tiene por qué implicar grandes gastos ni largas horas frente a la cocina. Con una preparación sencilla y accesible, es posible crear un momento especial desde casa.

Los waffles y pancakes Red Velvet se presentan como una alternativa práctica y vistosa para un brunch romántico. Su color intenso, su textura esponjosa y su sabor dulce los convierten en una opción ideal para compartir en pareja.

El chef Kevin Ferreto propone una receta fácil de seguir, pensada para quienes buscan resultados atractivos sin complicaciones. Con pocos ingredientes y pasos simples, el platillo ofrece una experiencia casera que combina presentación y sabor.

La preparación, además de económica, permite transformar un desayuno común en un detalle significativo. El paso a paso puede consultarse en el video adjunto en la portada.

