Tres vinagretas caseras que transforman sus comidas y le ahorran horas en la cocina

Contar con vinagretas preparadas con anticipación facilita la rutina diaria y aporta sabor inmediato a distintos platillos. Estos aderezos también favorecen la conservación de ingredientes y permiten mantener una cocina más ordenada.

Elaborarlas en casa representa una solución práctica para quienes buscan optimizar el tiempo sin renunciar a la frescura. Tener frascos listos en la refrigeradora agiliza la preparación de ensaladas, vegetales, carnes o bowls durante la semana.

El chef Jaime Fallas propone tres recetas distintas, pensadas para almacenarse por varias semanas o incluso meses. Se trata de mezclas sencillas, de pocos ingredientes y con larga duración. En el video adjunto en la portada se muestra el paso a paso de cada preparación (ver video adjunto en la portada).