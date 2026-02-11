Tres vinagretas caseras que transforman sus comidas y le ahorran horas en la cocina
El chef Jaime Fallas muestra cómo preparar aderezos caseros que se conservan por largo tiempo y ayudan a mantener una cocina práctica y ordenada.
Contar con vinagretas preparadas con anticipación facilita la rutina diaria y aporta sabor inmediato a distintos platillos. Estos aderezos también favorecen la conservación de ingredientes y permiten mantener una cocina más ordenada.
Elaborarlas en casa representa una solución práctica para quienes buscan optimizar el tiempo sin renunciar a la frescura. Tener frascos listos en la refrigeradora agiliza la preparación de ensaladas, vegetales, carnes o bowls durante la semana.
El chef Jaime Fallas propone tres recetas distintas, pensadas para almacenarse por varias semanas o incluso meses. Se trata de mezclas sencillas, de pocos ingredientes y con larga duración. En el video adjunto en la portada se muestra el paso a paso de cada preparación (ver video adjunto en la portada).
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.