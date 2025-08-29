Tres salsas caribeñas que transforman cualquier plato en una experiencia tropical

Las salsas caribeñas son el acompañamiento ideal para realzar el sabor del pollo, del pescado y de la carne, gracias a la fusión de ingredientes tropicales como el coco, los chiles y las frutas dulces.

La gastronomía afrocostarricense, reconocida por su riqueza cultural y autenticidad, encuentra en estas preparaciones un sello característico. Hoy se lo compartimos de la mano del chef Ricki Barthley, quien nos trae tres recetas fáciles y llenas de sabor (ver video adjunto).



La primera propuesta es una salsa de maracuyá con jengibre picante, perfecta para carnes blancas o pescados gracias a su balance entre la frescura y el picante. La segunda receta es la tradicional salsa caribeña para pollo, cuyo ingrediente base es la leche de coco, combinando especias, hierbas y cítricos que evocan la esencia tropical.



Finalmente, la tercera preparación es la salsa de escabeche para macarela, recomendada para ocasiones especiales. Este escabeche resalta el sabor del platillo y, además, potencia los beneficios de la macarela, un pescado rico en proteínas y ácidos grasos omega-3. Tres opciones versátiles y deliciosas que invitan a llevar el Caribe a la mesa.



Quienes deseen conocer más sobre estas recetas pueden contactar al chef Ricki Barthley a través de su página de Facebook, Maxis By Ricky, o en Instagram como Restaurante Maxis.

