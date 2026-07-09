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Tres recetas para aprovechar el pollo asado que sobró

Esta alternativa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la preparación de otras comidas.

Por Teletica.com Redacción 9 de julio de 2026, 10:08 AM

El pollo asado que sobra después de una comida puede convertirse en nuevos platillos. Esta alternativa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la preparación de otras comidas.

En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal enseñó tres recetas prácticas. El menú incluye una ensalada César, unas quesadillas de pollo y un tradicional arroz con pollo.

Las preparaciones utilizan ingredientes de uso común y ofrecen opciones para toda la familia.

Ensalada César

Ingredientes

  • 8 hojas de lechuga romana.
  • ½ taza de crutones.
  • ¼ de taza de queso parmesano rallado.
  • Pollo cocido y desmenuzado.

Aderezo

  • 1 taza de yogur griego.
  • ¼ de taza de queso parmesano rallado.
  • 2 cucharadas de mostaza Dijon.
  • 1 cucharadita de salsa inglesa.
  • Jugo de 1 limón.
  • ¼ de cucharadita de ajo en polvo.
  • 1 pizca de sal.
  • Pimienta al gusto.

Quesadillas de pollo

Ingredientes

  • 2 tazas de pollo desmenuzado.
  • 4 tortillas de harina medianas.
  • 3 cucharadas de yogur griego.
  • ¼ de taza de queso parmesano rallado.
  • 1½ tazas de queso mozzarella rallado.
  • Cebollino picado.
  • 1 cucharadita de paprika.
  • 1 cucharadita de ajo en polvo.
  • Sal y pimienta al gusto.

Arroz con pollo

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido.
  • 2 tazas de pollo desmenuzado.
  • 1 zanahoria rallada.
  • ½ cebolla picada finamente.
  • ½ chile dulce rojo picado finamente.
  • 1 diente de ajo picado finamente.
  • ¼ de taza de maíz dulce.
  • 1 cucharada de mantequilla.
  • ½ rollo de culantro picado.
  • 1 tallo de cebollino picado.
  • Paprika.
  • Sal y pimienta al gusto.

En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada una de estas recetas. Descubra cómo transformar el pollo del día anterior en platillos completos, económicos y deliciosos para toda la familia.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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