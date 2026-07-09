Tres recetas para aprovechar el pollo asado que sobró
Esta alternativa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la preparación de otras comidas.
El pollo asado que sobra después de una comida puede convertirse en nuevos platillos. Esta alternativa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la preparación de otras comidas.
En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal enseñó tres recetas prácticas. El menú incluye una ensalada César, unas quesadillas de pollo y un tradicional arroz con pollo.
Las preparaciones utilizan ingredientes de uso común y ofrecen opciones para toda la familia.
Ensalada César
Ingredientes
- 8 hojas de lechuga romana.
- ½ taza de crutones.
- ¼ de taza de queso parmesano rallado.
- Pollo cocido y desmenuzado.
Aderezo
- 1 taza de yogur griego.
- ¼ de taza de queso parmesano rallado.
- 2 cucharadas de mostaza Dijon.
- 1 cucharadita de salsa inglesa.
- Jugo de 1 limón.
- ¼ de cucharadita de ajo en polvo.
- 1 pizca de sal.
- Pimienta al gusto.
Quesadillas de pollo
Ingredientes
- 2 tazas de pollo desmenuzado.
- 4 tortillas de harina medianas.
- 3 cucharadas de yogur griego.
- ¼ de taza de queso parmesano rallado.
- 1½ tazas de queso mozzarella rallado.
- Cebollino picado.
- 1 cucharadita de paprika.
- 1 cucharadita de ajo en polvo.
- Sal y pimienta al gusto.
Arroz con pollo
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido.
- 2 tazas de pollo desmenuzado.
- 1 zanahoria rallada.
- ½ cebolla picada finamente.
- ½ chile dulce rojo picado finamente.
- 1 diente de ajo picado finamente.
- ¼ de taza de maíz dulce.
- 1 cucharada de mantequilla.
- ½ rollo de culantro picado.
- 1 tallo de cebollino picado.
- Paprika.
- Sal y pimienta al gusto.
En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada una de estas recetas. Descubra cómo transformar el pollo del día anterior en platillos completos, económicos y deliciosos para toda la familia.
¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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