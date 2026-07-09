Tres recetas para aprovechar el pollo asado que sobró

El pollo asado que sobra después de una comida puede convertirse en nuevos platillos. Esta alternativa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la preparación de otras comidas.

En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal enseñó tres recetas prácticas. El menú incluye una ensalada César, unas quesadillas de pollo y un tradicional arroz con pollo.

Las preparaciones utilizan ingredientes de uso común y ofrecen opciones para toda la familia.

Ensalada César

Ingredientes

8 hojas de lechuga romana.

½ taza de crutones.

¼ de taza de queso parmesano rallado.

Pollo cocido y desmenuzado.

Aderezo

1 taza de yogur griego.

¼ de taza de queso parmesano rallado.

2 cucharadas de mostaza Dijon.

1 cucharadita de salsa inglesa.

Jugo de 1 limón.

¼ de cucharadita de ajo en polvo.

1 pizca de sal.

Pimienta al gusto.

Quesadillas de pollo

Ingredientes

2 tazas de pollo desmenuzado.

4 tortillas de harina medianas.

3 cucharadas de yogur griego.

¼ de taza de queso parmesano rallado.

1½ tazas de queso mozzarella rallado.

Cebollino picado.

1 cucharadita de paprika.

1 cucharadita de ajo en polvo.

Sal y pimienta al gusto.

Arroz con pollo

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido.

2 tazas de pollo desmenuzado.

1 zanahoria rallada.

½ cebolla picada finamente.

½ chile dulce rojo picado finamente.

1 diente de ajo picado finamente.

¼ de taza de maíz dulce.

1 cucharada de mantequilla.

½ rollo de culantro picado.

1 tallo de cebollino picado.

Paprika.

Sal y pimienta al gusto.

En el video adjunto encontrará el paso a paso de cada una de estas recetas. Descubra cómo transformar el pollo del día anterior en platillos completos, económicos y deliciosos para toda la familia.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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