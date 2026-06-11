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Tres recetas diferentes para aprovechar su waflera

Estas opciones incluyen sabores salados y combinaciones ideales para cualquier momento del día.

Por Teletica.com Redacción 11 de junio de 2026, 10:42 AM

La waflera ofrece más posibilidades que los tradicionales waffles dulces. Este electrodoméstico permite preparar recetas rápidas, prácticas y originales.

En esta ocasión presentamos tres opciones diferentes: waffle de papa, waffle de omelette y waffle de maduro con queso.

Las preparaciones requieren pocos ingredientes y permiten aprovechar al máximo este aparato de cocina.

Descubra el paso a paso y las recomendaciones de preparación en el video adjunto.

Waffle de papa

Ingredientes:

  • 2 papas.
  • 1/4 taza de queso rallado.
  • 2 cucharadas de leche.
  • 1 cucharada de crema dulce.
  • 1 a 2 cucharadas de maicena.

Waffle de omelette

Ingredientes:

  • 1/4 taza de crema dulce.
  • 1/4 taza de jamón picado.
  • 1 cucharada de maicena.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 2 huevos.
  • 1/4 de cebolla.
  • 1/4 taza de queso.
  • 6 rebanadas de pepperoni.

Waffle de maduro con queso

Ingredientes:

  • 1 plátano maduro.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharada de harina de avena.
  • 1 huevo.
  • 1/4 taza de queso.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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