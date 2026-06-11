Estilo de Vida
Tres recetas diferentes para aprovechar su waflera
Estas opciones incluyen sabores salados y combinaciones ideales para cualquier momento del día.
La waflera ofrece más posibilidades que los tradicionales waffles dulces. Este electrodoméstico permite preparar recetas rápidas, prácticas y originales.
En esta ocasión presentamos tres opciones diferentes: waffle de papa, waffle de omelette y waffle de maduro con queso.
Las preparaciones requieren pocos ingredientes y permiten aprovechar al máximo este aparato de cocina.
Descubra el paso a paso y las recomendaciones de preparación en el video adjunto.
Waffle de papa
Ingredientes:
- 2 papas.
- 1/4 taza de queso rallado.
- 2 cucharadas de leche.
- 1 cucharada de crema dulce.
- 1 a 2 cucharadas de maicena.
Waffle de omelette
Ingredientes:
- 1/4 taza de crema dulce.
- 1/4 taza de jamón picado.
- 1 cucharada de maicena.
- 1/2 cucharadita de sal.
- 2 huevos.
- 1/4 de cebolla.
- 1/4 taza de queso.
- 6 rebanadas de pepperoni.
Waffle de maduro con queso
Ingredientes:
- 1 plátano maduro.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharada de harina de avena.
- 1 huevo.
- 1/4 taza de queso.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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