Tres recetas diferentes para aprovechar su waflera

La waflera ofrece más posibilidades que los tradicionales waffles dulces. Este electrodoméstico permite preparar recetas rápidas, prácticas y originales.

En esta ocasión presentamos tres opciones diferentes: waffle de papa, waffle de omelette y waffle de maduro con queso.

Las preparaciones requieren pocos ingredientes y permiten aprovechar al máximo este aparato de cocina.

Descubra el paso a paso y las recomendaciones de preparación en el video adjunto.

Waffle de papa

Ingredientes:

2 papas.

1/4 taza de queso rallado.

2 cucharadas de leche.

1 cucharada de crema dulce.

1 a 2 cucharadas de maicena.

Waffle de omelette

Ingredientes:

1/4 taza de crema dulce.

1/4 taza de jamón picado.

1 cucharada de maicena.

1/2 cucharadita de sal.

2 huevos.

1/4 de cebolla.

1/4 taza de queso.

6 rebanadas de pepperoni.

Waffle de maduro con queso

Ingredientes:

1 plátano maduro.

1 pizca de sal.

1 cucharada de harina de avena. ﻿

1 huevo.

1/4 taza de queso.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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