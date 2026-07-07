Tres recetas de pancakes para sorprender a toda la familia

Los pancakes son una opción práctica para iniciar el día con diferentes sabores. Con algunos cambios en los ingredientes, es posible crear preparaciones variadas para disfrutar en familia.

El chef Jaime Fallas comparte tres recetas originales para darle un toque especial al desayuno.

Ingredientes:

220 g de harina.

30 g de cacao oscuro.

1 cucharadita de café espresso instantáneo.

2 huevos.

280 ml de leche.

40 g de mantequilla.

10 g de polvo de hornear.

Pancakes de zanahoria y naranja

Ingredientes:

180 g de harina.

100 g de zanahoria rallada fina.

Ralladura y jugo de ½ naranja.

1 huevo.

220 ml de leche.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

30 g de mantequilla.

2 cucharadas de azúcar.

Pancakes de cúrcuma y miel

Ingredientes:

200 g de harina.

1 huevo.

250 ml de leche.

1 cucharadita de cúrcuma.

2 cucharadas de miel.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

30 g de mantequilla.

En el video adjunto le mostramos el paso a paso de estas tres preparaciones para transformar un desayuno tradicional en una celebración de sabores.

¿Se anima a probar las recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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