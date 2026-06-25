Tres postres fáciles para disfrutar después del almuerzo

Después del almuerzo muchas personas buscan un pequeño gusto dulce para cerrar la comida. Preparar un postre no siempre requiere largas horas en la cocina.

La chef Mar Navarro visitó 'Buen Día' para compartir tres recetas prácticas: crumble de manzana, queque de zanahoria y galleta de chocochispas.

Estas preparaciones combinan ingredientes sencillos y son una opción ideal para disfrutar un antojo dulce en casa.

Crumble de manzana

Ingredientes para el relleno:

1 manzana verde.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharadita de maicena.

1 cucharadita de canela.

1 cucharadita de vainilla.

1 cucharadita de mantequilla.

Para el crumble:

2 cucharadas de mantequilla fría.

2 cucharadas de avena.

1 cucharada de harina.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharadita de canela.

¼ cucharadita de sal.

Queque de zanahoria

Para el queque:

3 cucharadas de harina.

1 cucharada de avena.

1½ cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de canela.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1½ cucharadas de aceite.

2 cucharadas de leche.

3 cucharadas de zanahoria rallada.

1 cucharada de nueces picadas.

Para el lustre:

1 cucharada de queso crema.

1 cucharada de azúcar en polvo.

½ cucharadita de vainilla.

Galleta de chocochispas

Ingredientes:

2 cucharadas de mantequilla derretida.

2 cucharadas de azúcar.

½ cucharada de leche.

3½ cucharadas de harina.

1 cucharadita de polvo de hornear.

¼ cucharadita de sal.

Chispas de chocolate al gusto.

Repase los procesos completos en el video adjunto.

¿Se anima a probar estas recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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