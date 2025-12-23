Tres ideas sencillas para darle un giro al arroz navideño

El arroz es un infaltable en la mesa navideña costarricense. Presente en múltiples hogares, el tradicional arrocito tico admite variaciones que permiten renovar el menú sin complicar la preparación.



El chef Julio Carro propone tres formas sencillas de reinventar el arroz navideño y darle un toque distinto al plato de siempre. La clave está en sumar ingredientes que aporten aroma, textura y contraste de sabores.



Una de las opciones incluye curry, ideal para quienes buscan un perfil más especiado y cálido. Otra versión incorpora almendras, que añaden crocancia y un sabor tostado que combina bien con carnes y ensaladas. La tercera apuesta es por frutas, una alternativa fresca que aporta un matiz dulce y colorido a la mesa.



Las recetas se caracterizan por su facilidad y por utilizar ingredientes accesibles, lo que permite preparar un arroz diferente sin perder tiempo ni tradición. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en la presentación y el sabor del plato.



Para conocer el paso a paso y ver cómo aplicar estas ideas en casa, puede repasar la entrevista completa en el video que aparece en portada.

