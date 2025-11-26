EN VIVO
Tres guarniciones para que su cena navideña destaque

El chef José Pablo Araujo revela guarniciones sencillas, vistosas y perfectas para complementar cualquier proteína en esta temporada festiva.

Por Teletica.com Redacción 26 de noviembre de 2025, 10:05 AM

La temporada navideña trae reuniones, cenas y celebraciones donde siempre queremos lucirnos en la cocina. 

Sin embargo, muchas veces terminamos preparando las mismas guarniciones de siempre porque no sabemos con qué acompañar la proteína principal o cómo darle un giro distinto al menú. 

El chef José Pablo Araujo llega a Buen Día con tres recetas fáciles, deliciosas y visualmente atractivas que pueden transformar cualquier plato navideño. 

Son opciones que combinan tradición con creatividad y que permitirán que su mesa destaque sin complicarse demasiado. Si quiere sorprender a su familia o invitados, estas ideas podrían convertirse en sus nuevas favoritas para la temporada.

