Tres guarniciones para que su cena navideña destaque

La temporada navideña trae reuniones, cenas y celebraciones donde siempre queremos lucirnos en la cocina.

Sin embargo, muchas veces terminamos preparando las mismas guarniciones de siempre porque no sabemos con qué acompañar la proteína principal o cómo darle un giro distinto al menú.

El chef José Pablo Araujo llega a Buen Día con tres recetas fáciles, deliciosas y visualmente atractivas que pueden transformar cualquier plato navideño.

Son opciones que combinan tradición con creatividad y que permitirán que su mesa destaque sin complicarse demasiado. Si quiere sorprender a su familia o invitados, estas ideas podrían convertirse en sus nuevas favoritas para la temporada.



